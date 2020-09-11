特朗普：美國不會再因疫情而停擺

外媒報道，美國總統特朗普周四在白宮舉行的新聞發布會上表示，美國不會再因為新冠肺炎疫情而停擺，並批評民主黨對新冠病毒採取「不科學的方法」，指責民主黨總統候選人拜登「樂意危害他人」以獲取政治利益。

另外，他同日發表評論稱，美國在應對疫情持續取得進展，當地就業市場正以史上最快的步伐增長，相信「疫苗指日可待」，並認為學校應該開放，指沒有其他方式可取代面對面的學習，至於現時一些學校停課傷害了低收入和少數族裔兒童。

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