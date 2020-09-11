新奧能源發行7.5億美元綠色優先票據

發行票據的所得款項淨額用於資本或營運支出的資金，或集團現有債務的再融資，包括並不限於新的或現有的根據綠色融資框架下所述若干訂明合資格標準，能促進綠色及低碳經濟、改善污染控制及能效以及提供清晰的環境可持續發展及氣候變動利益的綠色項目的研發、建設、收購和營運。

公司將尋求票據於聯交所上市。

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