【專家視野】李秀恒：疫情低息持續　新經濟股上位

早前道瓊斯指數出現新變化，事緣道指作出自2013年以來最大規模的成分股調整，三家老牌藍籌企業埃克森美孚、雷神科技及輝瑞公司，被軟件開發商Salesforce、綜合工業企業Honeywell，及生化公司安進(Amgen)取代。此次調整表面上是道指為了平衡蘋果公司(Apple Inc.)分拆股票的影響，惟其背後反映出的是傳統經濟產業如能源、製造、國防及零售等的影響力逐漸被新經濟產業取代，加上疫情及低息環境持續，進一步催化新經濟產業崛起。

事實上，新冠肺炎全球肆虐，提升新經濟產業在各國經濟中的地位。首先，零售及製造業等因受疫情衝擊而近乎陷入停頓，許多產業轉型，加快線上化、數碼化及虛擬化的步伐，迫使傳統產業與新興產業融合加速。其次，地產等行業，每季度的收益及受疫情影響程度都可以計算和預估，因此許多受疫情影響而陷入停擺傳統行業的股票，就失去原來的吸引力。反觀，現時新經濟股的賣點是未來發展和增長空間，以Apple為例，今年在未有推出新產品的情況下，股價屢創新高，而其33倍的市盈率，大部分是投資者對其未來數年盈利的期待。

在全球央行大量「放水」救市，利率持續低企的環境下，資金也傾向追逐快速且高回報的投資產品，因此許多新經濟股在「疫」市之下仍屢創新高。此外，美國聯儲局主席鮑威爾近日在全球央行年會上表示，聯儲局內一致同意修訂長期政策目標，將由2012年開始實施的2%通脹目標，改為平均通脹目標。

這意味着未來即使美國通脹超過2%，聯儲局也不會主動加息，全球利率在一段較長的時間都會維持在極低水平。同時，目前各國負收益率國債規模上升，連歐洲製造業強國德國的兩年期國債收益都跌至負值水平，十年期國債收益也幾乎趨近於零。在缺乏穩定回報的投資產品，以及極低息兩大因素相互作用之下，市場上的資金更趨向流入目前回報較佳的新經濟領域，除有利支撐股市，特別是新經濟股的升勢外，亦使傳統產業改革及轉型成為全球不可逆的趨勢。

香港經貿商會會長 李秀恒

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