【股市估市】麥嘉嘉：受惠國策　物流板塊看俏

內地召開中央財經委員會第八次會議，會議指出，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。發改委等部門聯合發文，加大政策支持力度，推動物流業製造業深度融合創新發展實施，到2025年，物流業在促進實體經濟降本增效、供應鏈協同及製造業高質量發展等方面作用顯著增強。

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

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