【股市估市】麥嘉嘉：受惠國策 物流板塊看俏
2020年09月11日 07:15
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內地召開中央財經委員會第八次會議，會議指出，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。發改委等部門聯合發文，加大政策支持力度，推動物流業製造業深度融合創新發展實施，到2025年，物流業在促進實體經濟降本增效、供應鏈協同及製造業高質量發展等方面作用顯著增強。
中國物流與採購聯合會公布，8月物流業景氣指數為52.2%，較上一個月回升1.3個百分點。新訂單指數51.6%，較上一個月回升1.2個百分點，顯示業務需求旺盛。此外，阿里巴巴(09988)加快布局內地物流業，以66億元人民幣入股中國第三大快遞公司圓通速遞(600233.SH)，民營快遞行業六龍頭有5家加入阿里系，除了圓通，還有韻達股份(002120.SZ)、申通快遞(002468.SZ)、百世和中通。
在港上市的物流股嘉里物流(00636)亦可留意，該公司今年上半年純利按年倒退逾六成，但撇除去年出售香港兩間貨倉之收益，實際上核心溢利增近三成，優於預期。公司擁有國際性物流網絡，有獨特市場地位及覆蓋廣泛貨運網絡，國際貨運業務上半年溢利大升40%至4.03億元，溢利貢獻由20%升至26%；嘉里物流建議分拆旗下KERRY EXPRESS(THAILAND)上市，有關申請已於八月下旬獲得泰國證交會接納，加上未來可能出售更多香港貨倉，相信可帶來價值釋放的機會。
另外，疫情加速海外電商滲透率提升，跨境出口電商物流行業迎來大發展。市場過去認為在國際巨頭DHL、德迅物流等已佔據先發優勢的背景下，參考德迅物流約224億美元市值，2019年淨利潤8億美元，20年股價年化回報15.2%。DSV Panapina約343億市值，去年淨利潤約5.55億美元，20年股價年化回報21.7%。中國製造帶來的業務量大幅增長給DHL、德迅、DSV等歐美跨國物流巨頭帶來增長空間。今年上半年，海關跨境電商監管平台進出口增26.2%，其中出口增28.7%，進口增24.4%，跨境電商增速遠高於外貿整體水準，成為出口增長新動力，建議關注中國外運(00598)。中國外運為內地領先的綜合物流服務提供商，預測市盈率約5.2倍，低中位數1.8個標準差，估值便宜。
(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉
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