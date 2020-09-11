盛業資本折讓15%先舊後新配股 最多籌3.88億元
2020年09月11日 07:15
東網電視更多新聞短片
盛業資本(06069)公布，以先舊後新方式配售最多5,550萬股，佔公司擴大後已發行股本約5.93%，每股配售價7港元，較上日收市價8.25元折讓約15.15%。
配售事項最多集資約3.88億元，淨集最多約3.83億元，當中約3.63億元將用作擴充集團的供應鏈融資營運(反映於集團一般營運資金)，約1,910萬元將用於提升集團的自主研發的網上保理平台、數碼化企業服務能力及數據驅動的風控系統。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！