盛業資本折讓15%先舊後新配股　最多籌3.88億元

配售事項最多集資約3.88億元，淨集最多約3.83億元，當中約3.63億元將用作擴充集團的供應鏈融資營運(反映於集團一般營運資金)，約1,910萬元將用於提升集團的自主研發的網上保理平台、數碼化企業服務能力及數據驅動的風控系統。

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