【市前重點睇】金油續受壓　英鎊偏軟

●美匯指數升至93.36，離岸人民幣(CNH)高見6.8400，港匯報7.7504，美元兌日圓處106.17，歐元企1.1827，英鎊回落至1.2811。金價低見1,943美元水平。布油再失守40美元，紐油挫至37.24美元。道指期貨升近百點。

●美國總統特朗普稱，美國不會再因為新冠肺炎疫情而停擺。

●高盛策略師表示，經過近日市場大跌之後，投資者應該考慮未來3個月增持股票，並削減信貸市場敞口。

●美國上周首次申領失業救濟人數維持88.4萬人，高過市場預期85萬人。

●美國勞工部公布，7月份生產物價指數(PPI)按月升0.3%，為6月增幅的一半，但高過預期增長0.2%，而扣除食品和能源的核心PPI亦增加0.4%，多過預期增長0.2%。

●美國10年期國債孳息率跌2.29點子，報0.6772厘。

●港股ADR指數收報24,139點，跌174點或0.72%。

●即月恒生指數夜期收報24,229點，跌1點，低水85點，成交21,432張。

●紐約10月期油收報每桶37.3美元，跌0.75美元或1.97%；布蘭特11月期油收報每桶40.06美元，跌0.73美元或1.79%。

●紐約12月期金收報每安士1,964.3美元，升9.4美元或0.5%。

●歐洲央行一如預期維持貨幣政策不變，行長拉加德表示，近期數據顯示經濟活動一如預期強勁反彈，又稱會觀望歐元走向，沒有暗示有迫切需要調整幣策，有別於約兩年前面對歐元升值時的警惕態度。

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