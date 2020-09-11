【市前重點睇】金油續受壓 英鎊偏軟
2020年09月11日 07:51
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●美匯指數升至93.36，離岸人民幣(CNH)高見6.8400，港匯報7.7504，美元兌日圓處106.17，歐元企1.1827，英鎊回落至1.2811。金價低見1,943美元水平。布油再失守40美元，紐油挫至37.24美元。道指期貨升近百點。
●美國總統特朗普稱，美國不會再因為新冠肺炎疫情而停擺。
●道指收報27,534點，跌405點或1.45%；標指收報3,3339點，跌59點或1.76%；納指收報10,919點，跌221點或1.99%。https://bit.ly/3m69toV
●高盛策略師表示，經過近日市場大跌之後，投資者應該考慮未來3個月增持股票，並削減信貸市場敞口。
●美國上周首次申領失業救濟人數維持88.4萬人，高過市場預期85萬人。
●美國勞工部公布，7月份生產物價指數(PPI)按月升0.3%，為6月增幅的一半，但高過預期增長0.2%，而扣除食品和能源的核心PPI亦增加0.4%，多過預期增長0.2%。
●美國10年期國債孳息率跌2.29點子，報0.6772厘。
●港股ADR指數收報24,139點，跌174點或0.72%。
●即月恒生指數夜期收報24,229點，跌1點，低水85點，成交21,432張。
●紐約10月期油收報每桶37.3美元，跌0.75美元或1.97%；布蘭特11月期油收報每桶40.06美元，跌0.73美元或1.79%。
●紐約12月期金收報每安士1,964.3美元，升9.4美元或0.5%。
●英國富時100指數收報6,003點，跌9點或0.16%；法國CAC指數收報5,023點，跌19點或0.38%；德國DAX指數收報13,208點，跌28點或0.21%。https://bit.ly/3hkE12y
●歐洲央行一如預期維持貨幣政策不變，行長拉加德表示，近期數據顯示經濟活動一如預期強勁反彈，又稱會觀望歐元走向，沒有暗示有迫切需要調整幣策，有別於約兩年前面對歐元升值時的警惕態度。
●重磅業主發茅，賣地廠沽住宅放售商廈。https://bit.ly/32iCC8r
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