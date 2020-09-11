【樓民熱話】內房龍頭劈價3成賣樓　對港樓有咩啟示？

內地近年GDP增長放緩，2018年以來中美貿易戰，加上今年遇上新冠肺炎肆虐全球，無論內需或外貿都受打擊！內地經濟不景氣蔓延至樓市，有內房龍頭為求套現還債，近日不惜劈價3成、以7折出售旗下樓盤。香港地產商會不會倣效？香港樓價又會不會大冧？

為甚麼內地樓市又關香港事？其一，早年曾有說法，天水圍對面的深圳樓價已經貴過嘉湖山莊，「香港樓價邊有得跌？」言下之意，香港作為國際金融中心應該享有比內地樓價更高的溢價。而目前內房龍頭要劈價賣樓，港樓會不會失去支持？

其二，過去內地經濟發展蓬勃，香港近水樓台先得月，香港銀行界對內地放貸比重愈來愈高。但針無兩頭利，隨着近年內地經濟下滑，過去成功的賺錢方程式亦帶來不少後遺症，君不見本地傳統華資銀行近年因內地借貸而身陷困境。若然內地樓價大跌觸發金融骨牌效應，香港銀行體系難免受損，屆時將影響借貸能力，或令香港資產價格大冧。

最後，香港樓市自2003年後一直大漲小回，而內地樓市更是長年有升無跌，樓價不跌神話深入人心。但內房龍頭接連劈價套現，有機會連累大陸樓市陷入調整浪潮，而令人對樓市由樂觀改為悲觀，人的觀念一旦轉變，樓價就非一、兩年間可以重拾升勢，例如1997至2003年就曾跌足7年。

講完內地樓市因素，再談一談香港自身的問題。早前，美國取消香港特殊待遇，雖然暫時未見大影響，但經濟基礎受損已是毋庸置疑，未來貨品進出口都會受制；國際金融中心地位亦受打擊，愈來愈多國際金融機構縮小在港的營運規模，甚至撤出香港，最近就有日本大型網絡金融公司思佰益(SBI Holdings)表態明年3月退出香港市場，令人不得不憂慮香港作為國際金融中心的地位是否穩固？

此外，港府本財政年度財赤嚴重，財政儲備已跌破1萬億元大關，料未來難再推補就業計劃，換言之，失業率將高踞不下。多重打擊之下，樓價向上乏力，向下則有很大空間。

雖然香港地產商財務相對穩健，資產負債比率低，但並不代表沒有去貨壓力。根據以往香港地產商的營運習慣，普遍採取「貨如輪轉」策略，樓花期已出售將資金回籠，保持靈活性。而今年一手樓因疫情及經濟關係而銷售不利，不排除明年會有減價散貨的行動。至於樓價會不會大跌？今年底或有分曉，不妨拭目以待。

東網財經專欄作者 林南冧

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