【專家點評】古勝：微盟集團趁調整博反彈

港股繼續喺低位反覆，昨跌155點收報24,313點，惟成交額縮至1,038億元，反映市場觀望氣氛濃厚，入市信心不足。既然講市都冇咩好講，一於就炒股唔炒市。

再睇走勢，微盟目前處於高位平台，昨跌逾3%收報11.12元，貼近7月底至8月中的橫行區間，睇好其潛力者，可考慮於11元樓下小注博反彈，上方阻力位為13元，向下止蝕位定於9.9元。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020