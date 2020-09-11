【專家點評】古勝：微盟集團趁調整博反彈
2020年09月11日 08:15
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港股繼續喺低位反覆，昨跌155點收報24,313點，惟成交額縮至1,038億元，反映市場觀望氣氛濃厚，入市信心不足。既然講市都冇咩好講，一於就炒股唔炒市。
早前熱炒的微盟集團(02013)，近日陷入調整，係咪趁低吸機會？大行大摩發表研究報告指，內地中小企廣告消費強勁，5成中小企受訪者估計下半年廣告預算將增，而微盟多針對中小企客戶，料其演算法及社交廣告經驗將為廣告商增值及令公司受益，將目標價升至16元，評級「增持」。
再睇走勢，微盟目前處於高位平台，昨跌逾3%收報11.12元，貼近7月底至8月中的橫行區間，睇好其潛力者，可考慮於11元樓下小注博反彈，上方阻力位為13元，向下止蝕位定於9.9元。
東網財經專欄作者 古勝
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