藝里坊‧2號步行秒達西營盤站　迎合年輕家庭及都市精英市場

坐落於港島西藝文蘇豪小區的西營盤「藝里坊‧2號」，鄰近港鐵西營盤站及名校區，位置優越，項目已正式上載售樓說明書，預計將可於本月內開售。「藝里坊‧2號」共提供264個住宅單位，單位間隔包括開放式至兩房戶型，項目主打一房單位，佔全盤逾7成，開放式單位亦佔近兩成，兩房單位則有約1成，適合年輕家庭及都市精英居住。

該盤開放式標準單位實用面積介乎196至214方呎，一房標準單位實用面積由244至287方呎。至於面積較大的兩房標準戶，實用面積則為381方呎。項目設於國際金融中心一期。

「藝里坊‧2號」亦剛公布首張價單。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目首張價單提供55伙，包括開放式及一房戶，當中開放式單位共15伙，一房單位則有40伙。折實售價由逾562.84萬至逾893.08元，折實呎價25,749至31,118元，折實平均呎價27,620元，價錢貼市吸引。

恒基地產（00012）發展的「藝里坊‧2號」，為THE H COLLECTION系列之一，坐落於港島西藝文蘇豪小區，該小區由是發展商以Urban Art打造而成，為全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區──『ARTLANE藝里坊』。發展商邀請了17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，將整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫。隨着整個社區壁畫的完工，該區已煥然一新，成為文青打卡勝地，亦是香港旅遊發展局重點推薦藝術文化地標之一。

近年愈來愈多年輕人喜愛體驗大自然，掀起一股露營風潮，「藝里坊‧2號」的會所Club Glamp以至潮露營Glamping為主題，採用綠化設計概念，無論位處會所室內空間或綠化園林，都恍如置身大自然，完全切合注重生活品味人士。該會所面積3,953方呎，而綠化園林則1,469方呎，合共達5,422方呎。

項目位於港島西核心地帶，鄰近港鐵站，步行秒達西營盤站B3出口，一站往香港大學站，兩站則直抵中環站，盡享交通便利優勢。同時項目坐落傳統名校區，擁優越的11小學校網及中西區中學校網，並鄰近香港大學，充滿濃厚的學術氛圍。