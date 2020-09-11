亞洲股市：日股先跌後倒升　韓澳股偏軟

美股三大指數全線挫逾1%；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數大幅低開120點或0.5%，報23,114點，其後轉升16點或0.07%，報23,252點。

南韓首爾綜合指數則低開6點或0.2%，報2,389點，最新仍跌11點或0.4%，報2,385點。

澳股先升後回，最新跌74點或1.2%，報6,015點。

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