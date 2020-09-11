恒指升逾百點　藥股受捧

港股維持升勢，恒生指數最新升過123點或0.5%，見24,436點，最新仍升121點或0.5%，報24,434點；國企指數亦升38點或0.4%，報9,722點。主板成交暫逾280億港元。

吉利汽車領漲近3%，為表現最佳藍籌。藥股亦愈升愈有，藥明生物升幅擴大至2.3%，石藥集團升1%，中國生物製藥升0.6%。

重磅股升趺不一，騰訊及香港交易所均漲1.5%，共拉升大市55點；友邦保險升0.9%；而建設銀行跌0.1%，滙豐銀行跌0.3%。

中港地產股未止跌，其中新鴻基地產跌1.3%，報98.65元。公司截至2020年6月底止年度純利235.21億元，按年跌47.6%，派末期息3.7元。花旗認為新冠肺炎疫情帶來的影響時間長於預期，將其目標價由148元下調至133元。

恒隆地產仍領跌1.4%，九龍倉置業跌0.7%，太古、新世界發展及長實集團跌約0.5%。華潤置地及中國海外發展各跌1.2%及0.4%。

手機設備股瑞聲科技及舜宇光學科技跌0.3%至0.5%。

【09:21】【港股開市】恒指穩升 地產股受壓

港股靠穩，恒生指數高開39點或0.1%，報24,352點；國企指數亦高開18點或0.1%，報9,701點。

重磅股普遍有支持，友邦保險升0.8%，建設銀行升0.7%，中國人壽升0.5%，中國移動升0.4%；而香港交易所跌0.1%，滙豐控股跌0.7%。

恒生科技指數僅升1點或0.02%，報7,001點。新經濟股「ATMX」個別發展，騰訊升0.5%，報509港元；阿里巴巴升0.3%見263.4元；小米升0.8%至22.65元；美團點評無升跌；京東跌1%。

藥股受捧，石藥集團及藥明生物齊升逾1%，中國生物製藥升0.4%。

地產股捱沽，其中恒隆地產領挫2%。公司以以25.66億元投得美國政府壽臣山物業，並指將重建成多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成，投資總額約40億元。九龍倉置業及太古同跌1%，長實集團及領展均跌約0.9%。

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