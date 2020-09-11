A股快報：兩市偏軟　融資餘額跌109億人民幣

內地股市偏軟，滬綜指低開9點或0.28%，報3,225點；深成指低開31點或0.25%，報12,711點；創業板指低開8點或0.34%，報2,474點。

新股豪悅、森麒麟立立昂微首日掛牌，股價高開19至20%。

麥格理將順豐控股的目標價升至100元人民幣(下同)，評級上調至「跑贏大市」，該股開市持平。

人民銀行進行900億元7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠100億元。本周人行公開市場進行6,200億元逆回購操作，另有3,900億元逆回購到期，本周實現淨投放2,300億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8389，較上日下調58點子。

截至周四(10日)，上交所融資餘額報7,291.23億元，按日減少45.68億元；深交所融資餘額報6,853.32億元，按日減少64.14億元；兩市合計14,144.55億元，按日減少109.82億元。

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