異動股：獲溢價41%提購　均安控股曾炒高1.5倍

公司公布，要約人華冠集團於上周五(4日)分別以4,840萬元及2,640萬元，向Splendid Horizon Limited及Fortune Elite Holdings Limited，收購2.2億股及1.32億股。

完成上述交易後，要約人華冠集團及其一致行動人士合共擁有6億股，佔均安已發行股本約37.88%，須提出強制性有條件現金要約，每股作價現金0.22元，較均安停牌前收市0.155元溢價約41.94%。收購所需現金料為2.16億元，將由內部資源撥付。

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