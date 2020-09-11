新股專輯：傳沙特主權基金考慮投資螞蟻集團IPO

「巨無霸」新股螞蟻集團計劃「A+H」兩地上市，據外媒引述消息指出，沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund(PIF)考慮投資螞蟻集團的首次公開招股(IPO)。

據悉，螞蟻的財務顧問接洽了PIF，向其推薦投資是次IPO的機會。如落實，將是PIF對中國企業最高調的一次直接投資。

消息指出，如市場條件允許，螞蟻IPO規模或高達300億美元(約2,340億港元)。

PIF持有超過3,000億美元資產，其主席Yasir Al-Rumayyan去年曾稱，該基金在擴大國際投資之際，將目光投向中國市場。

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