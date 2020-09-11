港股格局：姚浩然料港股低位整固　在24000點有支持

時富資產管理董事總經理姚浩然稱，近期美股沽壓較大，港股亦走勢轉弱。他分析指，美股經歷了近半年的反彈浪，現屬消化整固階段，港股亦然，另由於新經濟股升勢無以為繼，傳統股份又「升唔起」，料大市將在低位整固，在24,000點見支持。

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