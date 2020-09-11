港股格局：姚浩然料港股低位整固 在24000點有支持
2020年09月11日 10:04
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時富資產管理董事總經理姚浩然稱，近期美股沽壓較大，港股亦走勢轉弱。他分析指，美股經歷了近半年的反彈浪，現屬消化整固階段，港股亦然，另由於新經濟股升勢無以為繼，傳統股份又「升唔起」，料大市將在低位整固，在24,000點見支持。
個別板塊方面，內需相關股如海底撈(06862)及頤海(01579)近期繼續強勢，剛剛上市的農夫山泉(09633)亦跑贏大市，但他認為，內需股估值過高，而且以內地的調味股海天味業(603288.SH)為例，股價回落速度非常快，建議想買內需股的散戶宜定止蝕位。
至於農夫山泉追揸沽策略，他認為，此股現時市盈率為70倍，較貴州茅台(600519.SH)的40倍高，建議跌穿31元可止蝕。
滙豐控股(00005)股價一直處於海嘯後低位，周四(10日)低見32.4元，逼近32.1元的52周低位，他對集團業務前景有保留，料淨息差仍低，更有壞帳風險，市場收息股選擇眾多，不宜揀此股收息。
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