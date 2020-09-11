中美科技戰：特朗普指不延遲TikTok出售美國業務最後限期

美國總統特朗普上月初簽署行政命令，要求北京字節跳動於9月20日前出售影片分享程式TikTok在美國的業務予美國的買家。特朗普周四(10日)強調，死線不會延遲。

他稱：「要麼將(美國TikTok)結束，要麼把它賣了。(出售)TikTok的死線不會延遲。」

事實上，字節跳動一直在尋找買家，期望能在9月20日之前完成交易，以符合特朗普的行政命令，否則就會被封殺。特朗普於上月中簽署另一份行政命令，要求字節跳動於11月中或之前出售在美國任何支援TikTok運作的資產，並銷毀所有TikTok的美國用戶數據，完成後向美國外商投資審查委員會(CFIUS)通報。

消息指出，美國政府官員一直考慮是否要給字節跳動更多時間，以安排將TikTok美國業務出售給美國買家，不過決定尚未提交給特朗普。

早前有報道指，字節跳動可能會錯過在9月15日前達成剝離美國業務協議的最後期限，因為中國出台的監管新規令其與競購方微軟和甲骨文的談判變得複雜化。據悉，字節跳動在與中國官員的初步會談中，公司被告知任何交易提案都必須提交審批，其中須包含技術和財務細節，且審查是實質性，需要時間。官員也不願就何種形式的交易能夠獲批給出具體指導。

此前，字節跳動已在美國提出訴訟，請求法院阻止特朗普頒布的行政令，稱在沒有提前得到充分告知，讓公司有公平的機會加以應對的情況下要求其退出美國業務，剝奪其正當程序權利，違反憲法規定。公司還否認其應用程式存在安全威脅，並表示沒有與中國分享美國用戶數據。

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