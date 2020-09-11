【全球攬炒】南韓本月首10日出口跌0.2%　進口降7.6%

外媒引述南韓關稅廳數據，南韓9月首10日出口下滑，但下滑幅度較8月有所放緩，因晶片銷售強勁，反映主要貿易夥伴的需求改善。

9月首10日，南韓出口較去年同期減少0.2%，8月同期為減少23.7%；9月首10日進口下滑7.6%。

當中，南韓最大出口項目半導體出口9月首10日激增43.2%，其次為精密儀器增14.2%、乘用車出口亦增加8.4%。以出口國來看，對最大貿易夥伴中國的出口增9.7%，越南及美國分別增7.2%及5.2%。

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