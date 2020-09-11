抖音及TikTok膺8月全球移動應用下載榜冠軍

Sensor Tower商店情報數據顯示，今年8月抖音及其海外版TikTok以超過6,330萬次下載量，位列全球移動應用(非遊戲)下載榜冠軍，按年增長1.6%。

印尼是期內下載量最大的市場，佔比為11%；其次是巴西佔9%。ZOOM以5,220萬次下載排名第2位，排名前5位的另外3款依次是Facebook、Instagram和WhatsApp。

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