國泰君安：外資重倉股估值達滬港通開通以來新高

近期人民幣升值，惟外資卻減持中國股票的現象！內地媒體引述國泰君安的研究報告，外資卻減持中國股票的原因，在於外資風險偏好下降，且重倉股高估值隱含的預期收益降低與風險補償不足。

國泰君安表示，外資重倉股估值已達滬港通開通以來新高，並於4月後快速拉大與非重倉股的估值差異。展望未來短期核心在於風險預期的邊際：一是中美關係邊際改善；二在於市場風險逐步釋放，中期仍看好開放邏輯下的增量流入。

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