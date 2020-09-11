傳京東方設「蘋果線」　料為明年新iPhone生產OLED屏幕

根據法國網站iPhoneaddict報道，京東方高層向南韓媒體透露，他們有一條名為B11的生產線，還將其稱為「蘋果線」。據悉，該條生產線是專門為蘋果公司(Apple Inc.)在2021年下半年為iPhone 13生產OLED屏幕。

報道指出，該條生產線預計將於2021年下半年滿負荷運轉，所以在這期間，將會發現京東方是否通過了質量測試階段。如果成功通過，京東方很可能會和三星及LG一起再次向Apple供應OLED出貨量。

然而，目前還沒有確認哪款iPhone 13會從哪個供應商處獲得何種面板。

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