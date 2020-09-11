【宅經濟】在家健身需求增　Peloton上季收入飆1.7倍

新冠肺炎大流行刺激健身單車及跑步機等需求，家庭健身器材生產商Peloton業績顯示，公司上季總收入勁飆1.7倍。

Peloton周四(10日)公布業績，截至6月30日的第四財季扭虧為盈，錄得盈利8,910萬美元，每股盈利27美仙；去年同期則錄虧損4,740萬美元，每股虧損2.07美元。期內收入達6.07億美元，按年急升172%。截至季度末，該公司健身訂閱用戶數量超過109萬，較去年同期增長113%，會員總數約310萬人。

業績公布後，Peloton股價盤後大漲9.69%，報96.25美元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020