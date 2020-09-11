新冠肺炎：經濟活動重啟　日本8月企業物價指數連增3個月

日本央行周五(11日)公布8月份的企業物價指數(PPI)報100.4，按月增0.2%，連續3個月錄得增長。惟與去年同期相比減少0.5%，連續3個月下滑，反映疫情持續帶來的不良影響。

新冠肺炎疫情擴大而受到抑制的經濟活動逐漸重啟，推升企業物價。當中，石油、煤炭製品及非鐵金屬的價格上漲，成為帶動企業物價指數上漲的主力。

日本企業物價指數計算方式包含消費稅，若撇除消費稅影響，8月份的日本企業物價指數則按月增0.2%，按年減2.1%。

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