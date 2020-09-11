異動股：君實生物漲近6% 治療鼻咽癌注射液獲美FDA認定
2020年09月11日 10:43
東網電視更多新聞短片
君實生物(01877)公布，特瑞普利單抗注射液用於鼻咽癌的治療已於近日獲得美國食品藥品監督管理局(「FDA」)突破性療法認定(「Breakthrough Therapy Designation」)。該股股價一度漲5.9%，高見48.2港元，暫時成交逾1,600萬元。
公司指出，特瑞普利單抗成為首個獲得FDA突破性療法認定的國產抗PD-1單抗，是繼今年5月特瑞普利單抗治療鼻咽癌獲得FDA孤兒藥認定後又一重要註冊進展。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！