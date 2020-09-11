全球經貿戰：卿蓬佩奧籲東亞各國切斷與中企往來

美國商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，於上月底將24間中國國企列入制裁黑名單。美國國務卿蓬佩奧於一峰會上，向東南亞國家外長呼籲和這批中資企業切斷關係。

蓬佩奧透過視頻向第10屆東亞峰會外長會議發表談話，稱現在是時候重新思考與這24間中資企業的關係，又指他們正是霸凌南海周邊國家的中國國企。

主越南對近來南海軍事化表達「嚴重關切」，惟菲律賓上周已表示不會追隨美國腳步，因為菲律賓需要中國的投資。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020