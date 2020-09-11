【全球救市】RBC料英倫銀行最快明年2月才實施負利率

加拿大皇家銀行(RBC)發表報告預期，英倫銀行最快將在明年2月才實施負利率，而不是此前預測的今年。

報告預期，只有當英倫銀行認為新冠肺炎疫情後經濟復甦停滯，且懷疑財政當局不願意採取進一步紓困措施的情況下，央行才會把利率降至零以下。

英國首相約翰遜將與歐盟達成自由貿易協議的最後期限定於10月15日，而政府推出的職位保留計劃預期將於10月底到期。RBC認為，這意味着11月5日英倫銀行還無法對經濟影響進行必要的評估。不過，央行決策者將買債視為主要政策工具，料將於當月投票批准把現有買債計劃規模擴大1,000億英鎊。

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