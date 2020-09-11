滙豐分行下周一起恢復正常服務　恒生調整營業時間

滙豐銀行宣布，於下周一(14日)起分行恢復正常服務，恒生銀行則將調整服務網點營業時間。

滙豐表示，由9月14日起所有零售銀行分行及中小企中心將恢復正常服務，包括分行、卓越理財中心、尚玉中心、商業客戶服務中心、日夜理財中心及流動銀行。香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部將繼續暫停服務直至另行通知。

因應新冠疫情最新發展，恒生銀行由9月14日起，全線地面分行、港鐵站辦事處及商務理財中心的營業時間會作出更改。地面分行營業時間為星期一至五上午9時至下午4時30分，星期六上午9時至中午12時；港鐵站辦事處營業時間為星期一至五上午10時至下午4時30分，周六上午10時至中午12時；商務理財中心則為星期一至五上午9時至下午4時30分。

至於恒生銀行慈雲山分行及兩間流動分行將繼續暫時停止服務，直至另行通知。

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