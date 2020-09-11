【大行報告】瑞信降新地目標價至120.1元

新地最新報100元，升0.1%，成交額1.23億元。

香港經濟轉壞，連地產大藍籌都不能幸免。新地截至今年6月底止全年的股東應佔溢利按年倒退47.62%，至235.21億元或每股8.12元；撇除投資物業公平值變動後的基礎溢利則按年下跌9.35%至293.68億元，大致符合市場預期。末期息每股3.7元，按年不變，全年每股派息4.95元，與上年度全年派息相同。

該公司主席兼董事總經理郭炳聯於業績公告內預期，中期盈利前景不確定，將主要取決於新冠肺炎疫情發展及其相關防疫措施的放寬，包括跨境往來重新開放，這些都影響着集團物業銷售、租金收入和酒店業務表現。然而管理層表示，致力保障就業，沒有裁員。

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