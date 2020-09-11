【大行報告】高盛「確信買入」百勝中國 目標價527元
2020年09月11日 11:16
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百勝中國(09987)上市第二日，高盛發表研究報告予其買入評級，並列入確信買入名單，目標價527港元。百勝中國最新報391.6元，升1.4元或0.359%，目標價距離現價有逾34%的上升空間。
高盛指出，在內地餐飲板塊中，續看好百勝中國，源於其強勁執行力、具韌性業務模式、優異數碼策略、長遠分店擴張空間，以及穩固資金流，相信內地餐飲行業同店銷售在第3、4季跌幅將較第2季收窄。
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