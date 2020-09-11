中汽協：8月汽車品牌銷量排名　首十位累銷7.42萬輛

內地媒體引述中國汽車工業協會統計分析，2020年8月，銷量排名首十位的MPV品牌依次為五菱宏光、別克GL8、菱智、艾力紳、寶駿730、傳祺GM6、傳祺GM8、奧德賽、MAXUS G50及嘉際。

與上月相比，別克GL8、傳祺GM6、傳祺GM8及奧德賽銷量略有下降，其他品牌各有增長，其中艾力紳、MAXUS G50和五菱宏光增速更為明顯。

8月份，上述十個品牌共銷售7.42萬輛，佔MPV銷售總量的74.52%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020