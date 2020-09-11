新股專輯：濠江機電曾飆2.5倍
2020年09月11日 11:34
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澳門機電工程服務工程承建商濠江機電控股(01408)今(11日)掛牌，股價開市報2.1港元，已較招股價1元高出110%，之後進一步炒高至3.55元，升幅達255%，最新報3.3元，暫時成交2,900萬股，涉及金額逾7,600萬元。若投資者在上述高位沽出，未扣手續費，每手2,000股，帳面獲利5,100元。
該公司香港公開發售部分錄得超額認購7.99倍，而國際配售錄得略為超額認購。認購一手中籤率30.11%，最少認購75手(即15萬股)才穩獲一手；是次集資淨額5,160萬元。
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