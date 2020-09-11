美國著名投資者：科技股太昂貴　納指將自高位冧20%

美國科技股未止跌，美國著名科技投資者Paul Meeks表示，儘管科技股本月已有所回調，但仍然過於昂貴，正等待納指從創紀錄高位下跌20%，然後再進行任何大的交易。

長期而言，他直言自己是科技股的「超級牛派」，他真正唯一關心的是估值，更指這是一個相當大的問題。

他又認為，另一輪拋售可能在年底前發生，從而進一步拉低大型增長股的股價。此外，他認為地緣政治風險為引發另一輪拋售的潛在催化劑，而他對科技股的最大擔憂是美國總統大選期間地緣政治緊張局勢升級。他預期科技股的波動持續，並估計納指今年有一半的機會「見熊」。

Paul Meeks早前已指出，科技股已上漲得太多、太快，又認為蘋果公司(Apple Inc.)被嚴重高估。他認為該Apple面臨最大的挑戰，其股價已遠遠超出了多年增長前景。

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