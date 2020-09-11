高盛上調美國第三季GDP預測　料消費支出反彈

高盛最近將美國第三季國內生產總值(GDP)增長預測上調至35%，主要是受到消費者支出推動。

外媒報道，高盛經濟學家認為，新冠肺炎疫情捲土重來和突如其來的財政緊縮政策，可能影響支出反彈，但7月消費者支出強勁上升，四項數據顯示8月實際支出將進一步增加1至2%。高盛表示將8月份消費增加1.25%納入了GDP預測內。

因此，高盛經濟學家將美國第三季GDP增長預測，從原來的按季增30%上調至增35%；而美國第二季GDP為按季萎縮31.7%。

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