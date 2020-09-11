壹傳媒股價大幅異動案警方採取行動　股民9大疑問　專家逐一解答

壹傳媒8月股價大幅異動，舞高弄低令不少股民損手爛腳，業界對於監管部門的處理手法更是滿肚疑問。至周四(10日)警方終於就相關事件拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢，惟香港證監會至今仍表示對事件不予置評，未有公開調查進展或採取實際執法行動。

關於今次事件，股民疑問甚多，《東網》請來香港股票分析師協會主席鄧聲興逐一解答。

問題1：壹傳媒8月中旬以來股價如此波動，如今又涉及公司股份異常交易又有人被捕，何解該公司僅8月11日發過通告後，就未有再作關於股價異動或相關立案消息作出通告聲明？監管部門可採取甚麼行動？

鄧：理論上，上市公司股價有異常波動，公司有責任發聲明，澄清沒有內幕消息、潛在進行交易或重大利淡利好消息出來，提醒投資者買賣要小心，這是慣常的做法。至於交易所，應該要就上市公司股價波動，向相關公司查詢是否有資訊需要披露，如有需要應該有公告，若公司認為沒有需要也可能要澄清沒有特別消息。

問題2：8月壹傳媒單日成交額曾升超過40倍，證監會有沒有權力要求公司停牌？為何沒有這樣做？如有人刻意借消息操控股價，資金來源又不明，致使股價持續大幅波動，要求公司停牌是否最有效保障公眾及投資者利益？

鄧：若有關當局或證監會認為上市公司股價波動或股價上落涉及人為操控，甚至不明來歷資金控制股價，為了保障公眾利益，有時出現「勒令停牌」的情況亦不出奇。

問題3：何解股票相關案件是警方而非證監會調查？

鄧：今次由警方出手調查，要視乎投訴人去那個部門投訴，因為過往一些造市案件，可能源自於廉署或商罪科調查也不出奇，因為造市是一個過程，當中除可能涉虛假交易，也可能涉及詐騙或洗黑錢等其他罪名，故由證監會以外部門採取行動亦未必是罕有。

問題4：WhatsApp講投資股票心得會干犯串謀訛騙？

鄧：在WhatsApp分享投資心得或建議，若沒有收取建議費用而純綷個人意見，應該不會有太大法律責任。若收費去發表投資建議，就必需要持有證監會4號牌照。

問題5：是否所有港股都可以沽空？

問題6：如何界定市場操控行為？股民若單日多過一次買賣個股，有甚麼地方要注意？

鄧：關於市場操控行為，若投資者單日內買賣多次並不屬於市場操控行為，但若然是同價買賣，或一群人有默契地不斷買賣一隻股票，造成虛假市場，造成人為性的成交量增加，令投資者以為相關股份好活躍，就有機會涉及市場操控行為。事實上，若有客戶涉及同價買賣一隻股份，所屬的證券行有責任向證監會匯報。

問題7：證監會持牌人論股票要申報利益，那非證監會持牌人講股票分析合法嗎？

鄧：非持牌人評論股票時是否需要申報，原本源自於分析員相關條例實行後需要申報，但因非持牌人士不在證監會監管範圍內，加上涉及言論自由問題，故由當時開始，非持牌人沒有需要申報。

問題8：若壹傳媒股價異動涉非法行為，高位買入壹傳媒股份而蒙損的股民，該如何追討賠償？

鄧：高位接貨壹傳媒的股份，如今較難追討損失。若日後證明事件涉及造市，投資者可去證監會投訴，由證監會提出民事訴訟形式去替股民追討賠償，或還原交易，但這涉繁複問題，因香港並沒有集體訴訟的情況。

問題9：近日壹傳媒股價持續波動，有何忠告？

鄧：壹傳媒的股票基本面和前景「麻麻地」，因為業務持續虧損，前景沒有改善空間，基本面毫不吸引下，短期股價大幅上升是明顯的投機活動，投資者買賣這類股票風險好高，還是少沾手為妙。

此外，香港股票分析師協會副主席郭思治亦認為，壹傳媒業績不好，根本沒有投資價值。他認為買壹傳媒屬於投機，股價明顯被人操縱：「點會無操控呢？如果唔係有咁龐大嘅資金推動，幾仙嘅股票點可能短短幾日時間升到兩蚊，同埋佢無基本面，公司仲係蝕緊錢㗎嘛。」他奉勸投資者不要沾手，公司業務前景不樂觀，沒有基本面支持，投機者須自行承擔風險。

他表示股份成交量過大，明顯是人為因素，證監會早應要壹傳媒停牌，並作出解釋，免得讓投資者在高位買入後身陷苦海。他指在異常情況出現時，證監會有權作出質疑：「我覺得證監會完全唔做嘢，係慢幾拍，呢次應該由證監會出手，但到依家證監都仲未有行動！」

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020