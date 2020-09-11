9月期指半日收報24361點　低水55點

9月期指半日收報24,361點，升131點，低水55點，成交53,869張，未平倉合約126,619張。10月期指收報24,367點，升133點，低水49點，成交797張，未平倉合約3,910張。

9月國期收報9,694點，升29點，低水16點，成交25,538張，未平倉合約231,332張。10月國指收報9,693點，升26點，低水17點，成交3,755張，未平倉合約2,985張。

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