明賺實蝕！荃灣大河道地舖累劈360萬元易手

舖位錄得明賺實蝕個案。據消息人士透露，荃灣大河道77至89號寶成樓地下單號舖，原業主叫價2,950萬港元，累減約12%或360萬元，以約2,600萬元易手，低市價約5%。該單位於2012年以2,550萬元買入，現帳面僅升值約50萬元，若連同使費料需蝕讓。

上述舖位建築面積約900方呎，門面闊約12呎，深約50呎，租客為食肆，月租金約7.5萬元，租期至2022年5月底，以成交價計算，租金回報率約3.5%。

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