【大師睇市】港股若守穩24200點　將見反彈浪

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，隔晚美股急跌，但道指及納指仍守得住27,500點及10,800點支持位；至於港股周五(11日)早段向下亦是預期之內，而且期指大戶似乎有意守在24,200點至24,300點。他認為，倘若大市能企穩在此水平，後市則有上升條件，反彈浪甚至會較美股更強，因近期並無跟足美股升跌，加上有不少利好消息醞釀已久，故料本月仍有條件做好。

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