美元疲弱　專家：料年底人民幣升至6.93水平

美匯指數回落，帶動人民幣反彈，周五(11日)在岸人民幣(CNY)報6.8390兌每美元，較上日升8點子；離岸人民幣(CNH)報6.8392，較上日升28點子。

德國商業銀行新興市場資深經濟學家周浩稱，在美元疲弱的背景下，年底人民幣兌美元的預測由7調升至6.93水平，不過，美國大選仍是主要風險事件，屆時外匯波動率將會上升。

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