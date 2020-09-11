港交所向券商提供1萬元月費扣免額度

信中形容，今年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎影響持續，加上全球緊張局勢，令經濟和社會面臨持續的困境。港交所明白動盪的經濟環境對一些交易所參與者所帶來的影響，亦感謝業界人士向該所反映部分經紀界別人士目前所面臨的挑戰，故向每位交易所參與者提供1萬元的扣免額，以自動抵銷其應付的港交所月費。

港交所發言人回應指，儘管2020年的環境充滿挑戰，但有賴交易所參與者及商業夥伴的努力和合作，確保了香港資本市場的蓬勃和平穩有序運作。

雖然市場活動最近有所回升，但明白動盪的經濟環境對一些交易所參與者所帶來的影響和挑戰。因此，港交所決定向各開業交易所參與者提供1萬元的扣免額，並期待在未來繼續與交易所參與者通力合作，共同開發新產品並提升市場基建，提升香港市場的吸引力和競爭力。

另外，港交所感謝交易所參與者在這期間嚴守崗位，維持市場運作暢順，並做好風險管理。在各方通力合作下，該所得以維持市場的高水平服務，展現出香港作為國際金融中心的優勢。

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