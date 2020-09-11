中國經濟：2019年社保基金投資收益率14.06%

內地全國社保基金理事會網站發布《全國社會保障基金理事會社保基金年度報告(2019年度)》。報告顯示，2019年，社保基金權益投資收益額2,917.18億元人民幣，投資收益率14.06%。其中，已實現收益額944.80億元(已實現收益率4.64%)，交易類資產公允價值變動額1,972.38億元人民幣。

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