【瑞通推介】恒指好淡倉即市均有資金留意

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數高於市場預期，加上參議院未能通過新紓困議案，拖累美股隔晚先升後回，道指收報27,534點，跌405點或1.4%，納指跌近2%。

港股周四(10日)尾市急回，恒指收報24,313點，跌155點或0.6%。周五(11日)早段反彈近100點，重上24,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾480萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,000萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。周五早段其好淡倉均有資金留意，似乎投資者暫時對後市的短線看法不一致。

美團點評周四曾漲5.5%至244.8元，其後升幅逐步收窄，以全日最低位233元收市，微升0.4%。儘管結束5日跌勢，但亦反映高位阻力不小。對於近日有報道指外賣騎手已成為高危職業，美團回應將更好優化系統，讓騎手在保障安全的同時獲得彈性和更實際的回報。另據報美團關連公司正在申請「美團主播」商標。美團周五早段曾漲約3%，重越240元。技術上，目前10天及20天線均於250元附近，觀察會否成為短線阻力。周四有逾4億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，周四有逾1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄約830萬元淨流入。

小米集團為周四表現最好藍籌，收升1.5%，報22.45元，結束3日跌勢，盤中高見23.3元，升幅5.4%，但始終受制於10天線(23.7元)阻力。有報道傳華為預計明年智能手機生產目標僅為5,000萬部，較早前預期大減74%，市場預計小米可受惠於搶佔部分華為市場份額。不過小米亦受近期中印關係緊張影響。小米周五早段曾升逾2%，曾重返23元之上，其後升幅稍收窄，技術上，留意10天線(23.7元)的阻力。周四有逾660萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄約420萬元淨流入。

中國信息通信研究院的數據顯示，上月內地手機市場總體出貨量為2,690.7萬部，按年下降12.9%，跌幅較7月的34.8%大幅收窄。另外，蘋果公司(Apple Inc.)將於下周舉行產品發布會，市場預期將發布新iPhone，不過Apple概念股瑞聲科技周四顯著捱沽，收挫逾3.3%，報45.7元，是表現最差藍籌。瑞聲結束兩連升，且盤中低見45.3元的近3個月低位。該股周五早段曾跌近2%，一度失守45元。周四分別有逾230萬和110萬元淨流入其好倉和淡倉。

據報中國恒大正開展一輪促銷活動，全國樓盤全綫7折，並指「金九銀十」兩個月的銷售額各要衝刺1,000億元人民幣。恒大股價近期走弱，已錄9連跌，由18.82元跌至16.1元，期間累挫逾14%，RSI處超賣水平。股份周四曾低見16.06元，是超過3個月低位。周五早段好淡爭持，低位跌穿16元。周四有小量資金淨流出其好倉，淡倉同日亦錄逾20萬元淨流出。

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