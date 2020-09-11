愈走愈急！牽晴間套三房持貨1年多即沽　帳蝕80萬

二手業主加快沽貨，持貨1年多即蝕讓離場。世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間8座中層C室，實用面積700方呎，套三房間隔，開價1,000萬港元，放盤約20日減價192萬元，即獲同區換樓客以808萬元購入，呎價約11,543元。

原業主於去年5月以888萬元購入，帳面蝕約80萬元，而是次需付10%額外印花稅則由新買家支付。

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