【專家樓評】汪敦敬：港樓屬於負泡沫　點解嘅？

現時樓市的情況其實是相當健康，但筆者見到很多樓市的評論都充滿了誤區，所謂誤區即是未配合數據去反映事實的全部，筆者認為以下3點是常見的誤區：

1. 很多人覺得樓價高即是等於有泡沫，事實上樓價高可以有很多因素去形成，而有關因素是不可以用泡沫來形容的，譬如：量化貨幣、供應不足等，如果均當了是泡沫的話，那不單只會錯誤判斷樓市的變化，而且亦不可以對症下藥去解決到問題zd1

2. 不少人擔心樓價會拾級而下，但筆者想提出樓市結構性下跌從來都是在資金短缺、息口高、成交量大減的情形之下才出現，現時的情況其實是剛剛相反，疫情令到很多人聚積了購買力，最近的樓市成交大增，還有香港的M3是創新高，息口很便宜等，種種都是一些樓市健康的因素。

3. 很多人都以目前市場的現況去做一個未來的評估，舉例認為「自由行」好像永遠不會再來香港，筆者覺得有關的假設並不合適，香港是一個高度外向型的經濟體系，是不應該在現時近乎封關的情形之下預算未來的購買力是不會再回來的。此外，買樓投資基本上是一個起碼3年投資期的項目，即是我們有足夠的時間去等待疫情過去，去等待購買力逐步回復。

筆者認為目前的樓市不單只沒有泡沫，甚至乎是一個負泡沫的時候，換言之市場評論往往是過分悲觀，希望各位可以掌握到入市時機！

祥益地產總裁 汪敦敬

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「疫市下想轉危為機？」

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