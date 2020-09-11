【高盛推介】比亞迪異動 部署好倉可吼高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪在周三(9日)失守80港元水平後，周四(10日)隨即重上並且走勢強勁，收市升約2.7%。周五(11日)早段繼續上升，高見84.1元，跑贏大市。

中國汽車工業協會公布，8月汽車銷量按年增近12%，產量增6%，產銷已連續5個月呈現增長。有券商就比亞迪旗下業務的長線前景及正面貢獻，大幅上調比亞迪今年盈利預測達75%，並指比亞迪重大電池外部合同而對其前景轉趨更正面。該行上調對比亞迪的投資評級及大幅上調目標價。

觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證獲出現日買日賣的情況，當中周三錄得約140萬元資金流入，周四則獲少量資金轉向沽出。

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