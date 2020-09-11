港股格局：彭偉新料跌穿24100點

港股周五做好，不過京華山一研究部主管彭偉新指，港股成交較低，與其升跌幅度不成正比，外圍亦未有明確方向。

他預料港股後市呈反覆上落格局，只要恒指未企穩24,600點，相信尚未完成調整，後市或跌穿24,100點，甚至低見23,300點。

他續指，恒指回調的幅度不多，恒生科技指數回調的幅度亦相對少，他勸喻投資者不要無止境地高追新經濟股，因以2021年的盈利增長計算，估值已經非常高。

另外，他表示現時不能估計哪些板塊做好，因為市場資金集中湧入升勢強勁的股份，而非以往的價值投資法，所以更難估計後市。

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