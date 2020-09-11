【專家點評】李偉傑：百勝中國規模龐大享優勢

百勝中國旗下核心品牌為肯德基和必勝客，按2019年系統銷售額計，肯德基為中國領先及最大的快餐品牌；而必勝客為中國領先及最大的休閒餐飲品牌。除此之外，還有眾多可觀的增長機會，例如通過COFFii & JOY和Lavazza打造咖啡品牌組合，借助黃記煌與小肥羊這兩個火鍋品牌擴大中餐業務。

另外在疫情下亦展現强大韌性，2020年上半年，與全國餐飲行業收入同比下降33%相比，百勝中國的系統銷售額同比僅下降13％，於第二季度的銷售額已恢復至去年同期水平的96％，在上半年仍然錄得盈利，銷售額快速恢復在於率先成功數碼化轉型升級，快速適應不斷變化的消費者需求，將創新數碼化措施落地的公司，例如手機點餐、數碼支付等，在新冠肺炎疫情初期，為了解決客戶對安全性的擔憂，在不到一個星期的時間內測試並大規模推出了無接觸配送，並不斷優化。早於2016年在肯德基推出了手機自助點餐功能。 今年上半年，百勝中國整體數碼訂單率已達到約80%，還利用技術優勢來提高營運效率，例如為餐廳經理提供口袋經理App，實時追蹤餐廳營運狀況。

中國餐飲行業過去5年保持高單位數的年增長率，隨着中國城鎮化發展、消費升級、以及消費者對食品安全需求增加，中國餐飲行業仍有巨大的發展空間，可作中線持有，建議現價買入，短線阻力位420元，中線阻力位450元，止蝕為365元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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