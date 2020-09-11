【專家樓評】黃詠欣：同座有事故單位　影響高成數按揭申請

最近有客戶向我們求助，他以750萬元購入物業，在購入前曾於網上估價，估值為800萬元，所以他放心購入物業。但在他申請按揭時，發現銀行估價大幅偏低，故此尋求我們協助。我們為他向其他銀行查詢，終於協助他向可以「估足價」的兩間銀行申請按揭，由於他申請高成數按揭，除了銀行估價外，亦要根據按保公司的估價才可作準，但按保公司估值為710萬元，所以只能以710萬元作計算，而不是以買入價750萬元去計算。經我們進一步了解下，原來他的物業與曾發生事故單位同座，可能導致按保公司估價偏低的原因。

現時面對最大阻力就是按保公司估價較銀行估價低，影響到有可能做不到80%按揭。不過，他的物業雖然同座有一個事故單位，但事故類型並不是好轟動的事故，而且物業與事故單位不單不同層數、更加是不同座向！我們再以近期成交作參考，發現上下層單位成交價都是正常市價，所以我們認為客戶的情況比較罕見，於是我們協助客戶向銀行及按保公司作平反，最終客戶能成功申請到足額的80%按揭。

就這個個案，有幾點需要注意，其一網上估價只能作參考並不能作準。另外如單位同座有事故單位或會對估價有影響。最後若要申請高成數按揭，除了銀行外，按保公司都會再為單位估值，相對比60%以下按揭成數嚴謹。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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