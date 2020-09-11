新股專輯：海爾智家已遞交在港上市申請

據初步招股文件顯示，受新冠肺炎打擊家電產品需求，海爾智家上半年收入957億元人民幣(下同)，按年減少1.59%；毛利跌7.32%至262.27億元；利潤跌40.14%至36.12億元。

海爾智家在中國、北美洲、歐洲、南亞和東南亞、澳大利亞和新西蘭、日本、 中東和非洲等超過160個國家和地區為用戶提供全品類的家電產品及增值服務；利用互聯家電產品、海爾智家APP及體驗雲平台，與線下的體驗中心和專賣店相結合，提供智慧家庭解決方案。業務劃分為中國智慧家庭業務、海外智慧家庭業務和其他業務。

公司計劃完成私有化和上市後，整合業務、財務和公司治理，以加快物聯網智慧家庭生態系統品牌戰略的全面實施。公司計劃於三年內，即2021至2023年，以歸屬於普通股股東的淨利潤為基礎，將股息支付率增加至33%、36%、40%，有關股東回報計劃的方案已獲海爾智家的股東大會批准。

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