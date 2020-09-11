【專家點評】鄧建初：炒股與賭馬　投資邏輯也類同…

初哥自幼耳濡目染，小學六年級已收聽電台賽馬直播節目。自此對賽馬產生了興趣，數據也有一定的掌握。那時候馬匹的實力比較懸殊，連負磅154磅的馬匹也可勝出，對於現今頂磅133磅來說是匪夷所思。大熱門的勝出率高逾三成五，近數年馬匹數目漸多，賽馬日子也增多。在專業評磅員評分情況下，馬匹的勝負距離愈拉愈近。現時大熱勝出率偏低，不夠三成，只約為二成五。賠率低於二倍的明星馬也經常超熱倒灶，輸盡馬迷們的荷包。

那邊廂美國也有雷同事件，上週五(4日)道指收市後更換成分股，納入三隻股票包括商務雲端服務商Salesforce、製藥公司Amgen 及工業公司Honeywell。然而，超大熱門Tesla出乎意料地沒有入選，跌盡眾股民的眼鏡，大熱倒灶模式又再出現。

大部分人在某些時空期間，都會估錯居多。人站在十字路口中，不知何去何從，走對的機率只有二成五。所以要有邏輯性思維，溯本求源，不與群眾共同思維，才有較大機會選出正確的答案。可惜的是，普遍散戶只會跟風、人云亦云。在跟大隊方向走而不知行錯路的情況下，注定與贏錢一族無緣，只能依憑幸運之神眷顧了。

美國蘋果公司(Apple Inc.)及電動車公司Tesla自從宣布將股份拆細後，股價屢屢創出新高。因其價格太大，入場門檻高，小散戶早已望門興嘆，冀望股份拆細，能躋身參與這類長升長有的股票。無奈迎來的只是一盤冷水照頭淋，兩者的股價同是在拆細股份當日，如高空煙花一般，在極度燦爛中落幕，股價開始大跌，並牽動納指於高位大幅回吐。禍不單行的是，Tesla配股集資50億美元。

原來股價飆升，是因為可以趁高配股集資，好讓充裕資金做護城河，提供足夠子彈繼續進行研究等工作。至於期望能夠分一杯羹，在股份拆細行動中趕及上車買入的散戶，在高位買入被套牢，吃了嚴重的眼前虧。

沒有及時止蝕的話，惟有期望股價能有一日撥開雲霧見青天。升上拆細股份的行動，以往多的是，不乏急跌之後無以為繼，然而成功者也並非沒有，但多是急跌後再度起航，此一模式可以記住。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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