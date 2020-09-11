湖景花園劈價百萬易手　持貨3年賺208萬

利嘉閣邱皓文表示，沙田湖景花園5座中層B室，實用面積約1,017方呎，套三房連工人套間隔，望山景，開價1,100萬元，經議價後減價132萬元或約12%，最終以968萬元沽出，呎價約9,518元。原業主於2017年6月以約760萬元購入，持貨3年帳面獲利約208萬元，物業升值約27%。

屋苑現時有約15個單位放售，叫價由1,000萬元起。

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