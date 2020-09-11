尚譽193呎海景單位 每呎76元租出
2020年09月11日 14:14
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香港置業林文奇表示，北角尚譽高層A室，望海景，開放式間隔，實用面積約193方呎，業主以約1.53萬元放租約4個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價600元，以1.47萬元租出，呎租約76元，減幅約4%。
據悉，新租客為一名金融界人士，睇樓1次後決定承租，原業主於2018年11月以約558.46萬元購入，現享回報逾3厘。
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